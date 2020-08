Sefa apreende mais de 40 mil latas de cerveja sem nota fiscal na orla de Viseu, nordeste do Pará

Cerveja apreendida em Viseu — Foto: Agência Pará

A carga de cerveja veio de barco do município de Carutapera, no Maranhão. O valor da mercadoria é de R$ 93,490 mil.

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu mais de 40 mil latas de cerveja sem nota fiscal durante uma fiscalização na orla do município de Viseu, nordeste do estado. De acordo com informações divulgadas pelo governo do Pará nesta quinta-feira (6), a carga de cerveja veio de barco do município de Carutapera, no Maranhão. No momento da apreensão, o produto estava sendo descarregado em um caminhão.

“Como estava sem documento fiscal, a mercadoria foi apreendida, com o apoio da Polícia Militar, e após a contagem da carga foi constatada a existência de 40.800 latas de 269 ml”, informou a fiscal de receitas Ana Lea Canizo. Ainda segundo a Sefa, o valor da mercadoria é de R$ 93,490 mil.

Após a apreensão, foi lavrado um Termo de depósito, no valor de R$ 50,479 mil, referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), mais a multa. A mercadoria ficara retida à espera do recolhimento dos tributos.

