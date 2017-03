Sefa apreende mais de 80 mil latas de cerveja em caminhão.

Foto: Ascom / Sefa – O veículo seguiu rota para despistar a fiscalização, mas acabou atolando e chamando atenção.

Mais uma carga irregular de latas de cerveja foi localizada no estado do Pará. Desta vez, servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Carajás, apreenderam mais de 80 mil latas da bebida.

A mercadoria foi encontrada após viagem realizada em um ramal no Km 40 da Rodovia BR 222, na altura do município de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste paraense. A operação contou com o apoio dos funcionários das unidades de Carne de Sol e Km 9, em Marabá. No mês passado, a Sefa também apreendeu 13,5 mil latas de cerveja escondidas sob carga de calcário.

Segundo consta na nota fiscal encontrada com o condutor do veículo, a mercadoria tinha como destino a cidade de Itaituba, com origem de Jandira, em São Paulo. Pelas características da apreensão, foi constatado o desvio intencional das rotas de fiscalização estadual, caracterizando tentativa de embargo à ação fiscal.

Após a apreensão o veículo foi conduzido para o município de Marabá, onde foram lavrados três Termos de Apreensão e Depósito (TAD). A carga espera o recolhimento do imposto.

