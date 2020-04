Sefa apreende mais de quatro toneladas de queijo em Palestina do Pará

Mercadoria estava sem documento fiscal e tinha destino ao estado do Tocantins.

Sefa apreende mais de quatro toneladas de queijo muçarela durante fiscalização em Palestina do Pará, sudeste do estado — Foto: Sefa

Secretaria de Estado de Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu mais quatro toneladas de queijo muçarela em barras no posto fiscal em Palestina do Pará, sudeste do estado. De acordo com o órgão, o condutor que transportava a carga não apresentou a nota fiscal da mercadoria.

Segundo a Sefa, durante a fiscalização de rotina deu sinal de parada para um caminhão, que desobedeceu e fugiu.O veículo foi perseguido e interceptado. Durante a abordagem, o condutor informou que estava levando areia no compartimento de carga, mas no momento da verificação foi constatada que mercadoria era de queijos.

O caminhão foi escoltado até o posto fiscal. No local, os agentes da Sefa contabilizaram o transporte de 1.197 barras de queijo, com 4 kg cada uma. O motorista do caminhão informou que a mercadoria tinha o estado do Tocantins como destino.

“Como o queijo apreendido era de procedência duvidosa e também estava sendo transportado sem refrigeração, a carga foi entregue à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) para os procedimentos legais cabíveis”, informou o coordenador da Unidade da Sefa em Carajás, Volnandes Pereira.

