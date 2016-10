Sefa apreende mercadorias transportadas irregularmente no Pará

Um caminhão que transportava confecções de forma irregular foi apreendido na última segunda-feira (10), no quilômetro 9 da rodovia Transamazônica, no sudeste do Pará. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) nesta sexta-feira (14), as mercadorias vinham de Pernambuco para serem entregues para pessoas físicas no Pará.

De acordo com a Sefa, o condutor do veículo se apresentou no local da fiscalização. Como os fiscais desconfiaram do tamanho da carga, foi realizada a pesagem e constatada a diferença de 1.450 quilos.

Depois da conferência manual da carga, foram lavrados 12 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) contra as pessoas físicas, sem cadastro junto a Sefa, por adquirirem mercadorias com intuito comercial sem o devido recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS). Os termos de apreensão somados perfazem um total de R$ 20,3 mil. Os valores foram recolhidos e as mercadorias liberadas.

Óleo

Na última quarta-feira (12), foi apreendido um caminhão que tentou fugir da fiscalização no posto do Km 9. Ele transportava 264 galões de óleo lubrificante desacompanhado de documento fiscal. Foi lavrado TAD no valor R$ 1,7 mil, posteriormente pago e a mercadoria liberada.

G1PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...