Sefa apreende quase 100 mil latas de cerveja em Marabá

Foi lavrado Termo de apreensão e depósito, TAD, no valor de R$ 8,8 mil, referente a imposto mais multa. Com esta apreensão já são mais de 260 mil latas de cervejas apreendidas pela Cecomt Carajás nas duas últimas semanas. A carga está retida aguardando o recolhimento do tributo para liberação.

“No período do verão aumenta o trânsito de mercadorias e como a cerveja é um produto com alíquota de 30% alguns contribuintes tentam burlar a fiscalização para aumentar a margem de lucro nas vendas. O Fisco estadual vai aumentar a verificação das cargas neste período”, informou o coordenador da unidade Carajás, Fernando Barata.

Na manhã desta sexta-feira (28), servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam um caminhão que transportava 8.976 latas de cerveja sem nota fiscal. A carga foi encontrada durante revista na unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, em Marabá, sudeste do Estado.

