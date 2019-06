Sefa apreende R$ 14 mil em bebidas sem nota fiscal em Conceição do Araguaia

Bebidas estavam dentro de caminhão (Foto:Reprodução/Sefa)

Foram lavrados seis Termos de Apreensão e Depósito com valor total de R$ 10 mil, referente ao imposto não pago

Centenas de garrafas de bebidas alcoólicas, latinhas de refrigerante e sucos foram apreendidas pela equipe de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no KM-15 da PA 447, em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. A apreensão ocorreu na madrugada do domingo (23) e divulgada nesta segunda-feira (24).

A mercadoria, avaliada em um pouco mais de R$ 14 mil, estava sem nota fiscal. Ao todo eram transportadas 582 latas de cerveja; 660 latas de refrigerantes; 432 pets de refrigerantes; 96 latas de energéticos; 144 garrafas de suco; 60 unidades de água mineral e 360 garrafas de bebidas quentes, como vodka, vinho e cachaça.

Foram lavrados seis Termos de Apreensão e Depósito, TADs, com valor total de R$ 10.127,90, referente ao pagamento do imposto estadual, ICMS, e mais multa. Os valores foram pagos e a mercadoria liberada.

