Sefa apreende R$ 307 mil em bebidas alcoólicas transportadas ilegalmente para o Pará

Sefa apreende R$ 307 mil em bebidas alcoólicas transportadas ilegalmente em Dom Eliseu, sudeste do Pará — Foto: Secretaria de Estado da Fazenda do Pará

Apreensão aconteceu na BR-010, em Dom Eliseu, sudeste do estado. Mais de 146 mil garrafas de bebida alcoólica tinham destino Roraima, mas investigação apontou que carga iria ficar no Pará sem pagar imposto

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) divulgou a apreensão de três caminhões transportando ilegalmente bebidas alcoólicas na rodovia BR-010, em Dom Eliseu, sudeste do Pará. Segundo o órgão, a apreensão aconteceu na quarta-feira (26), durante fiscalização. O valor total da mercadoria é superior a R$ 307 mil.

De acordo com a Sefa, os caminhões passaram pela fiscalização e apresentaram documentação fiscal indicando que o destino das cargas era o estado de Roraima. Os agentes solicitaram o auxilio da Secretaria da Fazenda de Roraima para verificar se o endereço estava correto e foi constatado que a empresa onde as bebidas estavam destinadas não existia no local apresentado.

Com isso, os agentes vistoriaram as carretas e encontraram 140 caixas de conhaque, somando 840 garrafas; 3.546 caixas de vodca, totalizando 22.416 garrafas; 123.720 garrafas de cachaça. As carretas foram retidas na unidade fazendária em Dom Eliseu.

A Diretoria de Fiscalização da Sefa suspeita que a carga seria desviada para o Pará já que neste período do ano, do verão amazônico, ocorre o aumento da venda de bebidas alcoólicas no estado.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...