Sefa apreende R$ 90 mil em confecções no aeroporto de Belém

Seis mil peças de roupas, sem documentação fiscal, foram apreendidas no terminal de passageiros do Aeroporto Val de Cães, em Belém-(Foto: ASCOM / SEFA)

Seis mil peças de roupas, sem documentação fiscal, foram apreendidas no terminal de passageiros do Aeroporto Val de Cães, em Belém. A apreensão, realizada pela a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), encontrou 59 fardos de mercadorias com valor estimado em R$ 90 mil.

“A mercadoria veio de São Paulo para ser vendida no Pará e tinha vários proprietários, então foi preciso identificar os donos e lavrar os Termos de Apreensão e Depósito. Agora pela manhã eles estão pagando os valores devidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, (ICMS) e multa, e a carga foi liberada”, explicou o coordenador da unidade fazendária de Portos e Aeroportos, auditor fiscal de receitas estaduais, Volnandes Pereira.

A fiscalização aconteceu depois que a Sefa recebeu denúncia sobre a chegada de mercadorias sem nota fiscal. A Receita Federal do Brasil (RFB) foi contatada e acompanhou a abertura dos fardos e das caixas, que foram retidos ainda na área e desembarque do aeroporto, até que os donos das mercadorias fossem identificados.

Os 12 TADs lavrados na fiscalização somam o valor de R$35.400 mil. Esta foi a segunda maior apreensão de roupas feita no aeroporto de Belém.

Foto: ASCOM / SEFA

Por: Ana Marcia Pantoja

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...