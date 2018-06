SEFA deve reinstalar Posto de Atendimento nos próximos dias em Novo Progresso

A Secretaria de Fazenda do Pará (Sefaz-PA) confirmou a reinstalação de um Posto de atendimento Fiscal no município de Novo Progresso, mudanças na organização com a retirada do posto a cerca de 01 ano, foram bem prejudiciais, para ambos os lados, os contribuintes de Novo Progresso, também o governo com relação a arrecadação no município.

Além de atender contabilistas e contribuintes buscando solucionar problemas isolados em relação a tributação, a instalações da Sefaz no município.

O retorno do Posto Fiscal foi um pedido feito pelos contribuintes para sanar dúvidas sobre legislação tributária e os modelos de processo que podem ser protocolados junto a Sefaz. O posto deve estar em funcionamento até o final do mês de junho no mesmo prédio, na saída para Alvorada de Amazônia.

“Segundo informações repassadas à nossa reportagem pelo presidente do Siprunp, Agamenom Menezes, a reinstalação do “posto da SEFA”, como é chamado, vem amenizar os principais problemas em relação a rotina dos contribuintes, aos lançamentos de impostos, renegociação de débitos e outros expedientes. “Está confirmado mesmo, a antena de Internet já esta para ser montado para possibilitar acesso ao sistema”, disse Agamenon.

Por Édio Rosa – Cultura FM 87,9

