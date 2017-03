Sefa participa de operação e apreende madeira no rio Pará

Uma operação conjunta da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Receita Federal e a Marinha do Brasil concluiu hoje (14) na área conhecida como Carapijó, próxima a Barcarena, a fiscalização e segurança do rio Pará, que tem grande fluxo de embarcações.

You May Also Like