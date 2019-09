Sefa realiza fiscalização em áreas portuárias e estradas de Santarém

Fiscalizações ocorrem com mais intensidade nos portos de Santarém. — Foto: Reprodução/TV Tapajós

A operação conta com a parceria da Vigilância Sanitária, Receita Federal e Polícia Federal.

As fiscalizações de produtos que chegam e saem de Santarém, no Oeste do Pará, estão sendo intensificadas durante operação da Secretaria da Fazenda (Sefa) em parceria com Vigilância Sanitária, Receita Federal e Polícia Federal. A Sefa em conjunto com os demais órgãos verifica a procedência dos produtos e pagamento de impostos, além da comprovação de registro fiscal das mercadorias.

As ações são realizadas principalmente nos portos e estradas que dão acesso à cidade. A operação fiscaliza embarcações e veículos que realizam o transporte intermunicipal de cargas e passageiros no Oeste do Pará. Essas fiscalizações foram intensificadas no segundo semestre deste ano.

Somente na semana passada, foram feitas 9 grandes apreensões, dentre elas, 5 toneladas de carnes sem procedência que estavam sendo transportadas de um matadouro na região de Curuá-Una e iriam abastecer o comércio em Santarém.

Navios estrangeiros também passam pelo processo de fiscalização, e somente depois de toda verificação as cargas podem sair das embarcações. Além disso, os tripulantes estrangeiros devem estar liberados pelo setor de migração da Polícia Federal, em caso de saída dos navios.

