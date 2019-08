Sefa realiza operação em Santarém; 12 toneladas de arroz sem documentação são apreendidas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A operação continua nesta quinta-feira (22) na área portuária e do aeroporto. Além da documentação das cargas, fiscais estão verificando se as empresas transportadoras de passageiros estão emitindo o Bilhete de Passagem eletrônico (BP-e), obrigatório desde julho de 2019.

A carga estava sendo descarregada em uma balsa com destino à Oriximiná. Constatada a irregularidade, foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito, no valor de R$ 8.445,60, incluindo imposto e multa.

Uma carga de 12 toneladas de arroz foi apreendida por fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa) em Santarém, oeste do Pará na quarta-feira (21). O material oriundo da cidade de Belterra foi apreendido no porto do bairro Prainha, sem documentação.

Apreensões foram realizadas no Porto do bairro Prainha. Operação continua nesta quinta-feira (22) na área de portos e aeroporto da cidade.

You May Also Like