Seguindo seus passos! WhatsApp em breve será capaz de indicar a localização dos contatos

Como um dos mensageiros mais populares do mundo, o WhatsApp segue ganhando uma gama de recursos incríveis, que vão desde chamadas por vídeo, e em breve melhorias no sistema de conversa, com as aguardadas funcionalidades de apagar mensagens já enviadas, e também a edição das mesmas, em prol de evitar imprevistos ou quaisquer detalhes errôneos entre contatos.

No entanto, parece que a WhatsApp Inc. tem planos ainda mais ambiciosos reservados para o aplicativo, e um novo vazamento nesta semana chega para corroborar com esta afirmação.

O recurso em questão permite mostrar em tempo real a localização dos membros de qualquer grupo, e em um primeiro olhar, de fato, pode parecer um pouco intrusivo, levando ainda em consideração as polêmicas envolvendo o mensageiro no quesito privacidade no ano passado.

Esta futura funcionalidade recebe o nome de Live Location Tracking – ou Rastreamento de Localização em Tempo Real, em português – e como o próprio nome sugere, mostra diretamente na interface exatamente onde o contato selecionado está.

Mas claro que a WhatsApp não iria arriscar implementar tal recurso em um cenário onde a privacidade sempre possui mais peso, e o Location Tracking irá funcionar apenas se os usuários deixaram a ferramenta ativada.

Caso você queira rastrear qualquer pessoa da sua lista de contatos, o usuário precisará consentir tal funcionalidade no dispositivo dele também, caso contrário, obviamente as coordenadas não serão apresentadas.

Será possível indicar a localização em um grupo durante 1, 2 ou 5 minutos, e também sem limitação de tempo. Como sempre existem dois lados da moeda, a funcionalidade pode ser válida para algumas situações de emergência, como um encontro com algum familiar em um local desconhecido ou saber se a pessoa ainda vai demorar bastante para chegar ao evento marcado previamente, por exemplo.

WABeta não especificou uma data em que o recurso será liberado oficialmente, mas é bem provável que a funcionalidade seja implementada até o fim do primeiro semestre deste ano, chegando antes para os usuários da versão Beta do mensageiro.

