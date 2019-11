Segunda etapa da vacinação contra febre aftosa vai até 30 de novembro em Santarém e mais 127 municípios do Pará

Realização da vacina contra febre aftosa — Foto: Divulgação/ASCOM ADEPARÁ

Faro e Terra Santa têm calendário diferenciado. Produtores têm até 15 de dezembro para comprovar vacinação na Adepará.

A segunda etapa para vacinação do rebanho paraense contra febre aftosa em Santarém e mais 127 municípios do Pará encerra dia 30 de novembro. As exceções são as cidades do arquipélago do Marajó, além de Faro e Terra Santa, no Baixo Amazonas.

Após vacinarem os animais, os produtores rurais têm até o dia 15 de dezembro para comprovar a vacinação junto ao escritório da Adepará em sua cidade.

Tanto em Faro quanto em Terra Santa, o calendário é diferenciado das demais cidades paraenses e da Ilha do Marajó porque fazem fronteira com o estado do Amazonas. As duas cidades são consideradas pela Adepará como zonas de proteção, justamente pela localização, que tem condição sanitária considerada de médio risco em relação à doença.

As vacinas devem ser adquiridas em estabelecimentos cadastrados pela Agência e o produtor deve exigir a nota fiscal, para apresentá-la na Adepará, comprovar que vacinou e atualizar o seu cadastro. Quem tem animais acima de dois anos também deve efetuar a atualização.

O médico veterinário e gerente do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, George Santos, explica que o plano é sempre alcançar 100% do rebanho protegido, bem como em propriedades rurais.

“O estado do Pará sempre ultrapassa a meta estipulada pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que é de 90% de proteção em animais e propriedades, para áreas livres de febre aftosa com vacinação. Nossos alcances sempre são acima de 98%”, ressalta.

Meta

Até o dia 30 de novembro, devem ser vacinados 9,5 milhões de bovinos e bubalinos em aproximadamente 103 mil propriedades. Mais de 60% de todo o rebanho paraense tem idade acima de dois anos.

O Pará tem cerca de 21 milhões de cabeças de gado e a meta é chegar a 2021 com o estado livre de febre aftosa e sem vacinação.

“Essa é uma estratégia adotada pelos bons resultados de cobertura vacinal no estado do Pará durante as campanhas de vacinação, desde a criação da Adepará.

Os animais com mais de dois anos já possuem pelo menos quatro vacinações, o que lhes confere alta imunidade, sendo reforçada, anualmente, na etapa de maio (que agrega bovinos e bubalinos de todas as idades)”, ressaltou veterinário George Santos.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...