Segunda etapa da vacinação contra gripe começa nesta quinta-feira

Os idosos que ainda não tiverem se vacinado continuam a ter prioridade (Pedro Guerreiro / Agência Pará)

Caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos e portuários, profissionais da área de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas não transmissíveis têm prioridade

O Governo do Estado e a Prefeitura de Belém iniciarão, nesta quinta-feira (16), a

segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A medicação

serve para a imunização contra os vírus Influenza A (H1N1), influenza A

(H3N2) e influenza B Victoria, que foram os tipos de vírus mais circulantes no ano

passado em todo o mundo.

Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que as vacinas serão

disponibilizadas nas 53 salas de vacinação do município, das 8h às 17h, e em três

pontos pelo sistema Drive Thur: Na Aldeia Amazônica, na Escola de Enfermagem da

Universidade do Estado do Pará (Uepa) – Campus IV e no Centro Universitário

Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), sempre das 9h às 14h.

Nessa etapa, como repassa a Sesma, os grupos prioritários são os caminhoneiros,

motoristas de transportes coletivos e portuários (não inclui motorista de aplicativos

e taxistas), profissionais da área de segurança e salvamento e portadores de

doenças crônicas não transmissíveis que devem apresentar laudo médico e/ou uma

receita nominal do medicamento de uso contínuo. Os idosos e profissionais da

Saúde que ainda não foram imunizados também terão prioridade, conforme

orientação do Ministério da Saúde.

Na terceira e última etapa de vacinação, de 9 a 22 de maio, a prioridade será dada

para crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas, mães pós-partos,

pessoas com 55 anos ou mais, professores, pessoas com deficiência e a população

indígena. Belém ultrapassou a meta de vacinação do município na primeira etapa da

campanha. Ao todo, 161.330 pessoas acima dos 60 anos foram vacinadas; a meta

era de 131.517 idosos. Já para os profissionais da Saúde, a meta era de 42.583 e

foram imunizadas 54.107 pessoas.

No Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que, na segunda etapa da

vacinação contra a gripe, serão vacinados professores, profissionais das forças de

segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e

outras condições clínicas especiais (diabetes, hipertensão etc.), indígenas;

funcionários do sistema penal; população privada de liberdade, adolescentes,

jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, portuários, caminhoneiros e

motoristas de transportes coletivos. Todos precisam apresentar comprovação de

que pertencem aos grupos prioritários.

Segundo a Sespa, não há necessidade de corrida aos postos de vacinação, pois

essa etapa se estenderá até o dia 8 de maio, com a meta de vacinar 90% de cada

grupo prioritário, totalizando 640.311 pessoas. A Sespa ressalta, ainda, que não

montará postos descentralizados em farmácias, supermercados e shoppings como

na primeira etapa e que as estratégias de vacinação estarão sob responsabilidade

das secretarias municipais de Saúde.

A Campanha de Vacinação deste ano foi antecipada e começou no dia 23 de março

em todo o Brasil por conta da pandemia de Covid-19, com o objetivo de reduzir o

adoecimento, as complicações e a mortalidade decorrentes das infecções causadas

pelos vírus Influenza A/H1N1, Influenza A/H3N2 e Influenza B, especialmente nesse

momento de circulação do novo coronavírus.

Para a realização da Campanha, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do

Ministério da Saúde disponibilizou inicialmente 2,3 milhões de doses de vacina

trivalente ao Pará, que estão sendo entregues gradativamente.

A Sespa recomenda que, além de tomar vacina, a população deve manter medidas

preventivas que são lavar e higienizar as mãos antes de consumir alimentos e após

tossir e espirrar, utilizar lenço descartável quando espirrar ou tossir, evitar tocar

nas mucosas dos olhos, nariz e boca; não compartilhar objetos de uso pessoal como

talheres, pratos, copos e garrafas, manter os ambientes bem ventilados; e evitar

ficar perto de pessoas com sinais e sintomas de gripe.

Por:Eduardo Rocha

