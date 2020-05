Segunda morte e mais 16 casos de covid-19 são confirmados em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os números são alarmantes. São 10 pessoas internadas no HMI com teste positivo, além disso, 16 casos estão em análise e 118 pessoas são monitoradas atualmente pela SEMSA.

Segundo informações ainda extra oficiais, um idoso de 80 anos com teste positivo para covid-19 foi a segunda morte pela doença no município. Óbito teria ocorrido cerca de um dia após o mesmo dá entrada no hospital.

