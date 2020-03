Segunda via da habilitação está disponível no site do Detran

(Foto:Divulgação) – O atendimento presencial está suspenso

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou na sexta-feira (27), que o serviço de obtenção de segunda via de habilitação está disponível no site do órgão. Solicitando eletronicamente, é possível prevenir a propagação do novo coronavírus. É que o atendimento presencial ao público está suspenso desde o dia 23 de março.

O Detran informou que o cidadão que precisar pedir a segunda via de sua habilitação pode fazer o procedimento todo pela internet pelo site do Detran. Os dados biométricos (imagens de fotografia, assinatura e impressões digitais) previamente coletados estão autorizados para reaproveitamento. Dessa forma, o condutor poderá aguardar a chegada do seu documento em domicílio, nos prazos normais estabelecidos pelo órgão.

O Departamento pede ainda que, neste momento delicado da saúde pública, é necessário que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações. Por isso, e obedecendo à portaria 896/2020, do dia 20 de março, os demais serviços oferecidos pelo órgão continuam suspensos, até o dia 6 de abril, como pagamento de boletos, vistoria, atualização e pagamento de novas CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação), provas práticas e de legislação, atendimento pelas clínicas médicas e psicológicas credenciadas, assim como o atendimento nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), além de outros serviços presenciais.

Por:Dilson pimentel

