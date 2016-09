Segunda via do Titulo Eleitoral pode ser solicitada até quinta-feira (22)

A próxima quinta-feira (22) é o prazo final para os eleitores solicitarem a 2ª via do Título Eleitoral dentro do seu domicílio eleitoral. Quem perdeu ou teve o documento extraviado ainda pode requerer o mesmo a Justiça Eleitoral.

De acordo com o Art. 52 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) o eleitor tem até dez dias antes do dia da eleição para requerer a segunda via do documento. Basta comparecer a Zona Eleitoral de seu município munido de qualquer documento oficial com foto. No caso, dos eleitores de Novo Progresso , é preciso ir até o Cartório Eleitoral , que concentra todas as Seções que abrangem o município e está localizada na Rua IV de Abril próximo ao Bar Esquina da Amizade, bairro Jardim Planalto.

A emissão da segunda via do título não tem custo algum. Para outras dúvidas sobre o documento, o eleitor pode entrar em contato com o Disque Eleitor por meio do número 0800 0919101.

Por tre-pa.jus.br

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

