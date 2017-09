Segundo depoimento de Lula a Moro é confirmado para quarta

No depoimento de quarta, o ex-presidente tratará de acusações segundo as quais teria recebido propina da Odebrecht. Especialistas creem na piora da situação dele por conta do depoimento prestado ao longo da semana por Antonio Palocci.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará frente à frente com o juiz Sérgio Moro, pela segunda vez, na próxima quarta-feira (13), em Curitiba. O depoimento foi confirmado pela Justiça Federal, que negou pedido da defesa do petista pelo adiamento da sessão.

