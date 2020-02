Segup aponta redução em crimes violentos no Estado

Os números foram apresentados na manhã desta terça-feira, em Belém (Foto:Igor Mota/O Liberal)

Segundo secretaria, janeiro de 2020 registrou menos 29% de ocorrências em relação ao ano anterior

O primeiro mês de 2020 registrou 198 crimes violentos (homicídios, latrocínio e lesão corporal seguida de morte), apontando uma redução de 29%, ao comparar com janeiro do ano de 2019, em todo o estado. A diminuição da violência é ainda maior ao comparar com a gestão anterior.

Houve 51% de redução nos registros de crimes violentos ao comparar com o ano de 2018, no Pará. Os dados foram divulgados, na manhã desta terça-feira (11), pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado. Também participaram da coletiva o delegado-geral da Polícia Civil, Alberto Teixeira, e o comandante geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

Foram registrados, nos meses de janeiro de 2018, 2019 e 2020, respectivamente, 404, 280 e 198 ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Ainda na linha histórica, comparando todos os meses, dos últimos dez anos, observou-se uma significativa redução de agosto de 2019 até o mês atual, confirmando que os últimos seis meses foram os menos violentos, desde 2010.

A Segup apresentou os índices de criminalidade no mês de janeiro de 2020 e destacou, também, a redução de 51% no número de homicídios registrados no Estado, no período de 1 a 31 de janeiro, em comparação com o mesmo período de 2018. Já em relação ao comparativo com 2019 esse índice apresenta 28% de redução. A diminuição dos índices representa a preservação de 197 vidas no comparativo dos meses de janeiro de 2018 e 2020 e 74 vidas em janeiro de 2019 e 2020, tendo sido registrado em cada ano 386, 263 e 189 homicídios respectivamente. Essa é a maior redução registrada em todos os meses desde 2010.

Nos casos de roubos, no Pará, houve uma redução de 43% se comparados os meses de janeiro dos anos de 2018 e 2020, e 25% no comparativo do mesmo período de 2019 e 2020, com 4.594 casos registrados a menos no ano de 2020 em relação ao ano de 2018 e 2.081 casos a menos de 2019 para 2020. Os dados apontam o registro de 10.779 ocorrências em 2018 e 8.266 em 2019 e 6.186 em 2020. Os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 foram os que menos tiveram registros de roubos, comparando todos os meses, desde 2010.

O mês de janeiro de 2020 foi o que teve uma redução mais significativa ao comparar o mês de janeiro dos últimos dez anos e o segundo mês com menos ocorrências desde ano de 2010, ficando atrás somente de dezembro e 2019.

Os números de roubos a transeunte tiveram uma redução de 44% em todo o Pará no comparativo dos meses de janeiro dos anos de 2018 e 2020. Já na comparação, no mesmo período, de 2019 para 2020 a redução atingiu 28%. Em 2018 foram registrados 8.978 casos de roubo a transeunte, no mês de janeiro, 7.023 no mesmo período de 2019, e 5.069 em 2020. A redução representa 3.909 de 2018 para 2020 e 1.954 de 2019 para 2020.

Já os dados de roubos a veículos apresentaram diminuição de 67% em janeiro de 2018 para 2020 (com menos 463 casos) e de 30% de 2019 para 2020 (com menos 100 casos). Foram computados 692 ocorrências de roubos a veículos em janeiro de 2018; 329 ocorrências em 2019; e 229 em 2020.

Os roubos a coletivos tiveram redução de 85% (com menos 142 casos) em relação aos meses de janeiro de 2018 e 2020 e de 66% (com menos 51 casos) no comparativo dos meses de janeiro de 2019 e 2020. Foram registrados 168, 77 e 26 ocorrências de roubo a coletivos nos três anos, respectivamente.

Região Metropolitana de Belém

A redução dos registros de homicídios na Região Metropolitana de Belém, no período de 1º a 31 de janeiro, comparando os anos de 2018 e 2020, foi de 70%. Já comparados 2019 com 2020 a redução foi de 51%. Em 2018 e 2019, o número de homicídios totalizou 128 e 77, já em 2020, 38 casos foram registrados. Os índices apontam 90 vidas preservadas em janeiro de 2018 comparando a janeiro de 2020 e 39 vidas preservadas no comparativo dos meses de janeiro de 2019 e 2020.

Nos casos de roubos, na RMB, ao comparar os anos de 2018 e 2020, foi alcançada redução de 46% e em relação ao ano de 2019 foi registrado o índice de 29% de redução, com 6.784 casos registros em 2018, 5.218, em 2019 e 3.680 em 2020, o que resultou em 3.104 roubos a menos em janeiro dos anos de 2018 e 2020 e 1.538 roubos a menos, no mesmo período de 2019 e 2020.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...