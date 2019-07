Segup apresenta material doado pela Força Nacional para reforçar a segurança no Estado

Os materiais equivalem a R$ 2,1 milhões e incluem tasers, armas e veículos(foto:Caio Oliveira)

Armamentos, veículos, munições, coletes e escudos balísticos e outros dispositivos bélicos que foram doados pela Força Nacional de Segurança Pública ao Estado do Pará foram apresentados em coletiva na tarde desta segunda-feira (22) na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SEGUP). O material doado faz parte do chamado “extra-legado Olímpico”, ou seja, materiais que foram utilizados nas Olimpíadas do Rio 2016 que estavam ociosos e foram passados aos Estados, segundo o que explicou o secretário Uálame Machado.

“O Pará recebeu o equivalente a R$ 2,1 milhões em equipamentos e, a partir daí, vamos distribuir para nossas forças dependendo de sua funcionalidade. Muitos deles nós já possuímos, como coletes e munição, porém outros não, como pistolas elétricas (tasers) e o bloqueador de sinais de rádio e celular, que era algo que não tínhamos e podemos usar em ações policiais específicas. Esses equipamentos vão pra auxiliar o policiamento e a segurança pública do estado do Pará”, disse o titular da Segup.

A doação foi anunciada pelo Governo Federal em Brasília, durante solenidade no Ministério da Justiça e Segurança Pública, no último dia 3 de julho, que contou com a presença de representantes da Segurança Pública de todos os estados, do vice-presidente da república, Hamilton Mourão e do ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro. Além das armas e munições de diversos calibres, o Pará também recebeu veículos do tipo picape e um micro-ônibus.

Os bens foram conduzidos ao Pará na última sexta-feira (19), e a doação tem o objetivo modernizar e reaparelhar os órgãos da segurança pública de todo o país. Todos os entes federativos que contribuem com a Força Nacional recebem uma compensação que é chamada de legado, que é uma retribuição do Governo Federal pelos agentes (como policiais civis e militares) que o Estado cede à União. Entretanto, o doação que foi enviada nessa semana é um extra-legado, que eram equipamentos que estavam guardados sem utilização, remanescentes das Olimpíadas.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...