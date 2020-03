Segup auxilia nas buscas por desaparecidos no naufrágio do navio que se deslocava para Santarém

Há confirmação de pelo menos uma morte(Foto:Divulgação)

O Governo do Pará informou que ofereceu apoio nas buscas pelas vítimas do naufrágio do navio Anna Karoline 3, ocorrido na madrugada deste sábado (29), no município de Laranjal do Jari, Sul do Amapá. A embarcação tinha como destino o município de Santarém, no oeste do Pará.

Para dar suporte às buscas, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coloca à disposição três lanchas e uma embarcação com capacidade para transporte de pessoas do Grupamento Fluvial, além de um efetivo de cerca de 12 policiais entre civis e militares; duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública e seis mergulhadores do Corpo de Bombeiros também estarão apostos para auxiliar no resgate.

De acordo com a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Amapá há registro de pessoas desaparecidas e pelo menos uma morte.

Redação Integrada

29.02.20 12h47

