Segup disponibiliza testes rápidos para agentes de segurança

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o titular da Segup, desde o início da crise, todas as medidas de precaução foram tomadas pelo Estado, desde o fornecimento de EPI até a higienização dos espaços físicos dos órgãos, para que a doença não chegasse até nossa tropa. “Infelizmente foi inevitável que alguns contraíssem a doença e, em razão disso, nós estamos também montando um cronograma de atendimento dos nossos servidores para que façam testes rápidos em casos necessários, fornecimento de medicamento quando há recomendação médica, vacinação contra o H1N1 em postos específicos para as forças de segurança pública, além da intermediação de internações em casos extremamente necessários, tendo em vista a carência de leitos em todo o Pará”, comentou o titular da Segup.

Outras medidas O Sistema de Segurança Pública também investiu cerca de R$ 1.943.518,00 em Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) entre máscaras, luvas, álcool etílico 70º, álcool em gel 70º, óculos de proteção, aventais e macacão de proteção, além da desinfecção dos órgãos; a antecipação do auxílio-fardamento para militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar; e a realização de cursos de prevenção online.

Os agentes de segurança que foram diagnosticados com a doença serão encaminhados para a internação na rede hospitalar, de acordo com a disponibilidade de leitos. Foram disponibilizadas, ainda, 15 mil vacinas de Influenza para imunização em postos exclusivos em cada instituição, conforme calendário de vacinação.

Também foram distribuídos 1.200 medicamentos que estão sendo prescritos para auxiliar no combate à doença. Para ter acesso, os agentes devem dispor de receita médica e assinar termo de consentimento, procurando também a referência de saúde dentro do órgão onde atua.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) disponibilizou 1.600 testes rápidos para agentes de segurança que estão na linha de frente, contribuindo para o combate ao novo coronavírus no Pará.

You May Also Like