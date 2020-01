Segup diz que homicídios no Pará caíram 30% em um ano

Governo aponta redução geral em homicídios e roubos em todo o Estado em 2019 (Foto:Cristino Martins)

Roubos tiveram redução de 20% e alcançaram menor taxa de queda desde 2010, diz governo

Houve redução de 30% no número de homicídios registrados no Pará no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, numa comparação com o mesmo período de 2018. É o que apontou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), ao apresentar esta quarta (15) os índices de criminalidade no 1º ano do governo do Estado do Pará.

Segundo estima a Segup, a diminuição dos índices representa a preservação de 1.146 vidas – com redução de 3.848 mortes no ano de 2018 para 2.702, em 2019. Essa é a maior redução registrada nos últimos anos desde o ano de 2010.

Roubos

Nos casos de roubos, no Pará, houve uma redução de 20%, com 21.636 casos registrados a menos no ano de 2019. Os dados apontam 106.627 ocorrências em 2018 e 84.991 em todo o ano de 2019. É também a menor taxa de roubos no Estado, desde 2010.

Os números de roubos a transeunte tiveram uma redução de 22% em todo o Pará. Em 2018 foram computados 89.691 enquanto que no ano passado foram registrados 69.732, apontando uma queda de 19.959 casos. Já os dados de roubos a veículos apresentaram diminuição de 43%, sendo 6.738 e 3.862 casos nos anos de 2018 e 2019, respectivamente, o que resultou em 2.876 ocorrências a menos. Os roubos a coletivos tiveram redução de 72%. Nos anos de 2018 e 2019 o Pará computou 1.317 e 373 ocorrências, respectivamente, apresentando diminuição de 944 casos.

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguido de morte demonstraram uma queda de 30% nos casos. Em 2018 foram 4.063 ocorrências registradas, enquanto que em 2019 foram 2.863 ocorrências o que representa 1.200 crimes a menos.

Região Metropolitana de Belém

A redução dos registros de homicídios na Região Metropolitana de Belém, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, comparando os anos de 2018 e 2019, corresponde a 54%. Em 2018, o número de homicídios totalizou 1.402 e ano passado 650 o que representa 752 vidas preservadas.

Os casos de roubos, na RMB, ao comparar os anos de 2018 e 2019, foi alcançada uma redução de 23%, com 66.076 registros no ano de 2018 e 50.938 no ano passado, o que resultou em 15.138 roubos a menos.

Dezembro

Somente no mês de dezembro, no comparativo dos anos de 2018 e 2019, foram registrados no Estado uma diminuição de 29% no número de homicídios, tendo sido registrado 278 em dezembro de 2018 e 198 em dezembro do ano passado, totalizando 80 registros a menos. O mês destacou-se como o que apresentou o menor número de homicídios no mês de dezembro, nos últimos dez anos.

Já o quantitativo de roubos no mês de dezembro dos anos de 2018 e 2019 caiu em 28% no Pará, com 2.144 registros a menos. Sendo 7.531 ocorrências em 2018 e 5.387 em 2019. Dezembro de 2019 foi o mês que registrou o menor número de roubos desde 2010.

Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) o Estado atingiu uma diminuição de 29% nos registros, com a preservação de 84 vidas. Dezembro de 2018 computou 294 casos e dezembro de 2019 registrou 210.

O crime de homicídio, na RMB, ao comparar os anos de 2018 e 2019 apontou uma redução de 37%, com 75 registros em 2018 e 47 no ano passado.

Os casos de roubos diminuiram 33%, com 4.603 ocorrências realizadas em 2018 e 3.063 no ano de 2019.

Ao todo, 47 municípios não recuaram

Dos 144 municípios paraenses, 97 municípios reduziram a criminalidade ou não apresentaram aumento em relação ano anterior. O crime de feminicídio também apresentou redução de 32% no ano de 2019 em relação ao número computado no ano de 2018. Tendo sido registrados 68 e 46 casos, respectivamente. Uma redução de 22 ocorrências.

Outra redução é verificada no número de morte de agentes públicos no Pará, que computou queda de 39%, com 56 casos em 2018 para 34 casos em 2019, verificando uma redução de 19 ocorrências.

Por:João Thiago Dias

