Segup registra 345 multas aplicadas por descumprimento do lockdown

Policiais civis e demais agentes de segurança seguem em rondas nos 10 municípios onde o lockdown está em vigor (Foto:Assessoria de Comunicação / Polícia Civil)

Maioria das punições sanções foi aplicada nesta terça-feira (12), quase todas a pessoas físicas

Desde o início do rigor do lockdown — fechamento de todas as atividades comerciais não essenciais à manutenção da vida, saúde e segurança da população, instituído pelo decreto estadual 609/2020 —, à 0h de domingo (10), 345 multas foram aplicadas. O levantamento é da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Os registros foram compilados até 18h desta terça-feira (12).

Nesta terça é que a maioria das multas, nos três últimos dias, foi aplicada. Entre 0h e 18h, foram 144 autuações. A Segup apontou que todas foram a pessoas físicas, por desobediência ao lockdown. Muitas podem envolver pequenos comércios abertos e que não se enquadram nas definições de serviço essencial.

As fiscalizações são diárias e continuam, pelo menos, até o dia 17 (domingo). É quando a eficiência das medidas será avaliada. Só então, o Governo do Estado, junto com as prefeituras dos 10 municípios onde o lockdown está em vigor, vai avaliar se é necessário prorrogar ou não a mais extrema das formas preventivas de enfrentamento do coronavírus sars-cov-2, causador da covid-19.

Por:Victor Furtado

