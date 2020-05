Segurança: a maior preocupação face aos jogos online

O Brasil está prestes a ver regulado o seu mercado de jogos e apostas esportivas online e isso faz com que muitas questões políticas tenham se debruçado sobre a questão. A segurança é uma das temáticas mais comuns das discussões e um dos motivos que levou a que o processo se tornasse mais demorado. Venha saber como a segurança no jogo online preocupa os legisladores e os jogadores brasileiros.

A confiança é um dos princípios mais importantes quando se joga online e, por isso mesmo, durante todo o processo de discussão sobre a legalização de jogos no Brasil essa foi um temática bem recorrente.

O mercado digital está repleto de sites de cassinos online, com ofertas distintas e variados jogos, que constituem um dos principais passatempos dos brasileiros. Ainda assim, por agora, o mercado online de jogo está ainda carecendo de uma legislação efetiva, sendo que esse processo está em curso.

Durante seus discursos de campanha e depois de ter sido eleito, Jair Bolsonaro sempre se demonstrou a favor da legalização, já que a tributação proveniente desse tipo de jogo pode vir a ser muito vantajosa para a economia do Brasil.

Ainda assim, as questões relacionadas com a segurança dos cassinos online fez com que o processo demorasse um pouco, sendo que, para que a legalização possa seguir exemplos como o português, se torna necessário que se pense nas leis que irão reger esse mercado, para garantir que os cassinos online são confiáveis, que oferecem vantagens reais e que permitem pagamentos seguros, nos quais todos os dados bancários e pessoais sejam protegidos.

Além das políticas sobre os cassinos, para garantir a segurança completa após a legalização, os brasileiros também deverão estar atentos a alguns pontos. Conheça alguns dos aspetos que deve procurar num cassino online para garantir que este é seguro.

Ler opiniões e comparar cassinos

Uma das coisas que devem ser feitas para garantir a segurança de um cassino online é ler reviews e análises de vários espaços antes de escolher um, fazendo a comparação.

Por norma, os cassinos mais confiáveis contam com certificados e protocolos com empresas reguladoras , tais como o certificado ECogra.

Esses certificados devem ser passados por organismos independentes e garantem que o cassino está sendo regulado.

Ver se o cassino é licenciado

O licenciamento de jogos no Brasil ainda está em curso mas, em breve, só poderão operar legalmente no país os cassinos online que tenham uma licença.

Nesse momento, para garantir sua segurança, será importante verificar se está jogando num cassino licenciado.

Essa informação bem como muitas outras que atestam a segurança podem ser encontradas na Política de Privacidade e nos Termos e Condições dos sites de cassino online.

Software e pagamento

Verificar quais os fornecedores do software do cassino também é muito importante. Nomes como Microgaming, Playtech e NetEnt servem como selos de segurança que atestam a qualidade e a confiança do cassino.

Além disso, quanto aos pagamentos, esses cassinos costumam ter um certificado SSL e uma criptografia digital para garantir a completa segurança de todas as suas transações bancárias.

Por:Cene Produtora

