Segurança do vice-governador do Pará é assassinado em Belém

Cabo Kenny Danilo Lima Gusmão, 35 anos, segurança do vice-governador do Estado do Pará, Zequinha Marinho, foi assassinado na noite deste sábado (16). Ele estava com a esposa dentro do carro no bairro Mangueirão, quando foi surpreendido por vários disparos.

O automóvel foi alvejado e um dos disparos atingiu a cabeça da vítima.

O militar foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, mas não resistiu.

Informações preliminares dizem que o militar foi identificado por criminosos que estavam em uma moto e cometeram o homicídio, porém é possível que ele tenha sido vítima de um assalto, como informa a nota de pesar de Zequinha Marinho abaixo.

Na noite de sábado, 16, policiais militares e seus familiares foram vítimas de outros casios de violência

Na madruga deste domingo, 17, o vice-governador do Pará, Zequinha Marinho, se manifestou sobre a morte do seu segurança em nota oficial. Leia abaixo a nota na íntegra:

NOTA DE PESAR

Existem momentos em que as palavras fogem, diante do sentimento de total perplexidade pela banalização da vida diante da violência que assola, devasta, e tira do nosso convívio pessoas queridas, amigos, companheiros de trabalho, esposos, filhos, pais, irmãos, trabalhadores dignos, honrados, servidores exemplares…Esta noite, aqui em Altamira, me chega a trágica notícia da morte do Cabo Danilo, integrante da minha Equipe de Segurança. Vítima de uma tentativa de assalto próximo ao Ginásio Mangueirinho, estava em companhia da esposa quando foi alvejado pelos bandidos que lhe ceifaram a vida aos 35 anos, nos deixando a todos, seus colegas de trabalho da Vice-governadoria do Estado, desolados e totalmente abalados. CB PM Kenny Danilo Lima Gusmão foi um exemplo de servidor, especialmente na função desempenhada junto à nossa segurança, tendo nos acompanhado ao longo desses quatro anos de mandato, com dedicação e profissionalismo irretocáveis.Externamos nosso mais profundo pesar por esta morte precoce, rogando a Deus que o receba nas Mansões Celestiais e que nos dê conforto a todos nós que iremos ficar sem o convívio de sua juventude e sua alegria, especialmente os seus familiares e amigos.

ZEQUINHA MARINHO

Vice-governador do Pará

(Mauro Neto / Bruna Dias)

