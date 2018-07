Segurança ganha dois mil novos PMs nesta segunda

Região Metropolitana vai ganhar 498 novos policiais (Foto: Divulgação/Arquivo)

A segurança pública do Estado vai ganhar reforço de 1.951 novos soldados da Polícia Militar, que serão empregados nos batalhões de diversos municípios do estado. Só para a Região Metropolitana de Belém (RMB) serão 498 novos policiais militares no policiamento das ruas. As informações são da Agência Pará neste domingo (8).

Em Belém, Santa Izabel, Castanhal, Barcarena, Capanema, Bragança e Tucuruí a solenidade de formatura ocorre nesta segunda-feira (9). Já em Parauapebas, Marabá, Breves, Soure e Conceição do Araguaia será celebrada na quinta-feira (12). E na sexta-feira (13), é a vez de Santarém, Altamira, Paragominas e Itaituba, comemorarem a formatura dos novos praças. Com o reforço, o efetivo da Polícia Militar atingirá 16,5 mil militares em todo o Pará.

Somente da RMB serão 498 policiais que irão reforçar os batalhões da capital e demais cidades da área metropolitana como Ananindeua, Marituba e Benevides. Saindo da RMB, a regional de Castanhal será contemplada com 133 militares que, além da própria Cidade-Modelo, atenderão o município de Santa Izabel, com 88 praças.

As regiões de Santarém e Marabá, respectivamente, serão atendidas com efetivos de 130 e 133 novos PMs, enquanto que Altamira com 99 e Conceição do Araguaia com 129 praças. No Marajó, o Comando de Policiamento Regional 12, com sede no município de Breves, receberá 87 soldados PMs, enquanto que a região de Soure, no Marajó Oriental, coberta pelo CPR 11, ganhará o reforço de 49 militares. A região do Caeté contará com 104 novos praças, sendo 77 para atender Capanema e 37 para Bragança.

Próximas à capital, as cidades de Barcarena e Santa Izabel terão reforçadas seus efetivos, respectivamente, com 131 e 88 policiais militares, já no sudeste paraense Paragominas ganha um efetivo de 88 militares assim como Tucuruí, com 97, enquanto que Parauapebas, com o 23º Batalhão da PM, 86. Na área do CPR 10, o 15º BPM passa a contar com 89 soldados em reforço ao trabalho da PM no oeste do Pará.

8 de Julho de 2018

