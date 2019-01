Seis crianças com idades entre 1 e 8 anos são resgatadas em meio a lixo, comida estragada e fezes em MT

A casa de onde as crianças foram resgatadas estava suja e as crianças reclamavam de frio e fome. — Foto: PMMT

Seis crianças com idades entre 1 e 8 anos foram encontradas abandonadas em uma casa no Bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, pela Polícia Militar, nessa segunda-feira (7).

Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a PM após perceberem que as crianças estavam sozinhas em casa.

A casa de onde as crianças foram resgatadas estava suja e as crianças reclamavam de frio e fome. — Foto: PMMT

No local, os policiais flagraram as seis crianças que reclamavam de fome e de frio.

Conta no boletim de ocorrência que as crianças estavam sujas, molhadas, tremendo de frio, com fome e vivendo em situação precária.

A casa tinha gotejamento no telhado, piso molhado e sujo, com fezes espalhadas pelo chão, colchões totalmente sujos e molhados, panelas com comidas estragadas.

As crianças foram resgatadas pelo Conselho Tutelar da cidade e, posteriormente, encaminhadas para um abrigo.

Não foi localizado nenhum responsável pelas crianças.

A Polícia Civil passa a investigar o caso.

Lixo foi encontrado por toda parte.

Por Flávia Borges, G1 MT

