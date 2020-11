Seis hospitais públicos do Pará abrem vagas de emprego

Hospital Público Estadual Galileu, em Belém é um dos hospitais com vagas abertas. — Foto: Pró Saúde

As vagas são nos municípios de Belém, Ananindeua, Barcarena, Altamira e Marabá.

A Pró-Saúde está com vagas de emprego abertas para atuação em seis hospitais no Pará. Segundo a organização, as vagas são nos municípios de Belém, Ananindeua, Barcarena, Altamira e Marabá. Pessoas com Deficiência (PCD), podem se candidatar. Os interessados devem cadastrar o currículo no site.

De acordo com a Pró saúde Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, oferece diversas vagas para os cargos de almoxarife, assistente de suprimentos, psicólogo, enfermeiro, auxiliar administrativo, enfermeiro da qualidade, auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, farmacêutico e copeiro. O prazo para se inscrever é até esta terça-feira (10).

Ainda na capital paraense, para o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) as oportunidades são para auxiliar de higiene e limpeza, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado temporário e analista de suprimentos. Os candidatos têm até a próxima segunda-feira (16), para realizar as inscrições.

Em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está com duas vagas: a primeira é para técnico de informática, com inscrições disponíveis até a próxima quarta-feira (11), e para coordenador de SADT até a próxima segunda-feira (16).

Há também vagas para fisioterapeuta e agente de portaria no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa se inscrever até 18 de novembro.

No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste do estado, os interessados podem realizar as inscrições para vagas de técnico de enfermagem e copeiro até amanhã, dia 10 de novembro.No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para técnico de enfermagem e enfermeiro. Os candidatos têm até o dia 20 de novembro para realizarem as inscrições.

