Seis pessoas da mesma família morrem em acidente envolvendo carro e caminhonete em MT

Entre as vítimas fatais está uma criança de 3 anos.

Ocupantes da caminhonete sobreviveram ao acidente — Foto: Roberto Ferreira

Seis pessoas da mesma família morreram em um grave acidente na MT-240, que liga os municípios de Arenápolis e Santo Afonso, na noite desse sábado (25). Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.

As vítimas foram identificadas como Jefferson Gomes dos Santos, 27 anos, Sueli Oliveira Nascimento, 21 anos, Ana Caroline Orestes de Oliveira, 3 anos, Mateus Eduardo Oliveira, 14 anos, Edimilson Souza de Arruda, 42 anos, e Neusa Oliveira de Moraes, 38 anos.

Jefferson será sepultado em Tangará da Serra e as outras vítimas em Arenápolis.

Conforme boletim de ocorrência, uma caminhonete seguia sentido Santo Afonso e o carro, onde estavam as seis pessoas da mesma família, inclusive uma criança de 4 anos, seguia sentido contrário.

As seis vítimas morreram ainda no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar as vítimas que ficaram presas entre as ferragens do carro. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal.

Os dois ocupantes da caminhonete foram atendidos e liberados em seguida.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

G1 MT

