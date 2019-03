Seis pessoas são presas no Marajó durante festejos de Carnaval

(Foto:Reprodução)-Prisões foram por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma

Seis pessoas foram presas pela Polícia Civil no município de Portel, na Ilha do Marajó, durante os festejos de Carnaval. No sábado de folia carnavalesca, foi capturado o foragido Leandro de Souza da Silva, que responde por roubo cometido em Macapá, capital do estado do Amapá. Leandro estaria realizando assaltos em Portel quando foi detido por policiais civis e militares. Ao ser preso, foi verificado o mandado de prisão contra ele expedido pela Justiça amapaense. O preso permanece recolhido à disposição do Poder Judiciário.

Na última segunda-feira, mais cinco prisões foram efetuadas na região. Gerison Soares Brabo, conhecido como “Neto”, foi preso por tráfico de drogas e arma de fogo. Com ele, foi apreendida uma quantidade de entorpecentes do tipo maconha e uma arma de fogo calibre 12 com cartucho intacto. Gerison, que respondia anteriormente por roubo, foi autuado por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.

No mesmo dia, Renato da Costa dos Santos, Wagno da Costa dos Santos e Renato Siqueira dos Santos foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação de três telefones celulares roubados. As prisões deles resultaram de trabalho investigativo. Com eles, três celulares roubados e duas armas de fogo de calibre .20 e .36 foram apreendidas. Em outra ação policial, foi preso por tráfico de drogas William Gonçalves Pantoja. Ele foi flagrado no momento em que preparava o material entorpecente para vender. William estava com 65 pedras de óxi de cocaína.

