Seis pessoas são presas por tentativa de homicídio e roubos em Uruará

Um dos presos tentou matar a própria companheira e o filho

(Foto Divulgação/Polícia Civil ) – Seis pessoas foram presas por tentativa de homicídio e roubos, em Uruará, sudoeste paraense. Um dos presos é Breno Coutinho da Silva acusado de tentativa de homicídio contra a própria companheira e o filho menor de seis meses. Os demais presos são acusados de integrar um grupo de assaltantes.

As investigações apontaram que Breno desferiu um golpe de faca na companheira. Durante a confusão, o filho de apenas seis meses do acusado, que estava no colo da mãe, também foi esfaqueado. A criança sobreviveu, após ser internada em estado grave e passar por cirurgia. Breno fugiu após o crime.

Durante as investigações, a Polícia Civil solicitou à Justiça medida cautelar de prisão do acusado. A Justiça decretou a ordem de prisão. Segundo informações, Breno voltou ao município. Foi quando ele foi encontrado e preso.

Assaltantes

Em operação realizada pela Polícia Civil, cinco suspeitos foram presos acusados de participação em roubos no município. No local onde os acusados foram presos, os policiais civis apreenderam uma arma de fogo, duas motos e uma camionete usados em crimes. Um dos presos confessou ter praticado um roubo na semana passada. Na ocasião, foram roubados um cordão, uma pulseira e o celular. O preso também confessou que uma das motos era roubada.

Segundo o delegado Walison Damasceno, quatro deles são da cidade de Santarém, mas não apresentaram documento algum e alegaram que estavam apenas “passeando” em Uruará. Os bens da vítima foram recuperados. Os presos foram autuados por receptação, posse de arma de fogo e associação criminosa armada. Um dos presos reconhecido pela vítima foi também autuado pelo crime de roubo e teve a prisão preventiva representada na Justiça. De acordo com o delegado, os suspeitos praticavam roubo na cidade de Uruará e levavam os objetos roubados para vender em Santarém.

