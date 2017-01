Seis presos continuam foragidos. Ajude na captura!

Seis presos seguem foragidos do Sistema Penal após fuga na última quinta-feira (12), da Central de Triagem Metropolitana IV (CTM IV), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém.

Nove presos fugiram por um buraco cavado entre a parede da cela e o solário, onde escalaram o muro da unidade, com a ajuda de uma “tereza”, corda confeccionada de lençóis.

Três foram recapturados no mesmo dia da fuga.

VEJA A LISTA DOS INTERNOS FORAGIDOS:

1- Dieliton Rodrigues Pena

2- Eldo da Silva Melo

3- Francivaldo Moraes dos Santos

4- Julio Moraes Ribeiro

5- Leonardo Lima da Costa

6- Rômulo Anderson Ramos Barral

DENUNCIE

Através do número de telefone 181, o cidadão de todo o território paraense pode fornecer dados sobre os tipos de crime e formas de violência, com total garantia do sigilo das denúncias e com o anonimato do denunciante. A ligação é gratuita.

A denúncia pode ser feita também pelo WhatsApp da Susipe, no (91) 98814-1218.

Em nota, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informou que, com relação ao andamento das buscas deve ser verificado com a polícia, que fica responsável por essa questão. Já sobre as investigações da corregedoria, as apurações continuam e tem prazo de 30 dias para o resultado, todos que estavam de serviço na unidade serão ouvidos.

