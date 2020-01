Seis presos fogem de presídio de Santa Isabel

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Seis presos fugiram Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IV (CRPP IV), situado no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel, região metropolitana de Belém, no começo da manhã desta quarta-feira (15).

