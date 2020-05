Seja um Brigadista -ICMBIO abre seleções com 361 vagas para Brigadistas e Chefe de Esquadrão

Foto: Fernando Tatagiba – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu processos seletivos em diversos estados para as funções de brigadista e chefe de esquadrão. A oferta é de 361 vagas para atuação temporária na brigada de prevenção e combate a incêndios florestais e também em apoio operacional.

O brigadista recebe um salário mínimo, enquanto que o chefe de esquadrão ganha um salário mínimo e meio por mês.

Todos os anos o ICMBio divulga amplamente seus processos de seleção para a formação das Brigadas de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação Federais.

Nos anos anteriores os processos seletivos foram realizados em duas etapas presenciais. A primeira, eliminatória e classificatória para o número de vagas, com testes de aptidão física e de habilidade e uso de ferramentas agrícolas. A segunda etapa, por meio de curso teórico-prático de 40 horas com presença integral e nota de aprovação.

Neste ano, no entanto, em virtude da pandemia do COVID-19, em consonância com as medidas adotadas pelo Governo Federal, Governos Estaduais e Municipais para evitar ou reduzir a transmissão e a infecção do vírus, a metodologia de seleção foi alterada e não serão adotados os testes e o curso presencial. A seleção ocorrerá por análise de currículo dos candidatos, segundo os critérios estabelecidos nos Editais.

Assim que a situação for regularizada os novos processos seletivos poderão retomar a metodologia anterior.

Cuide-se, ajude a cuidar do próximo, siga as orientações dos profissionais de saúde e as medidas adotadas pelos governos e prepare-se para atuar como brigadista nas unidades de conservação geridas pelo ICMBio.

A forma de se inscrever varia de acordo com o local de atuação,os editais estão disponibilizados no site do ICMBio por onde devem ser feito os cadastros. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Veja a distribuição das Vagas Aqui

