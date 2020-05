Sejudh reforça emissão para carteira de trabalho digital

(Foto:Reprodução) – Com a suspensão da emissão física da Carteira de Trabalho, o cidadão poderá fazer os tramites online.

Agora a CTPS Digital pode ser emitida através de um link disponível pelo Governo Federal, com informações sobre o passo a passo.

Além disso, é possível baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nos sistemas operacionais Android e iOS.

“O serviço de emissão física da CTPS está suspenso nos postos da Superintendência e na Sejudh, mas é possível emitir o documento digital por meio do aplicativo disponibilizado pelo Governo Federal antes da pandemia. Vamos trabalhar pra informar sobre a ferramenta por meio das redes sociais e nos canais internos dos órgãos estadual e federal”, frisou o diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Sejudh, Mayky Franco.

Com a CTPS Digital, o empregado conseguirá consultar os detalhes sobre seus contratos de trabalho, as últimas anotações feitas pelo empregador e também pode reportar divergências. O trabalhador pode acompanhar o processamento de qualquer pedido referente ao documento tanto no site do governo quanto no aplicativo.

“Assim que o cidadão baixa e faz o cadastro no aplicativo, automaticamente, é gerado o número da CTPS. É uma tarefa simples de ser executada. Mas para quem tiver dificuldade, colocamos nossos canais de atendimento à disposição da população e ampliamos a parceria da Sejudh para disponibilizar a carteira digital para todos, atendendo os trabalhadores da melhor forma possível”, destacou o superintendente Paulo Neves.

Por:Jornal Folha Do Progresso

Com informações da Agência Pará

