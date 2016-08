Seleção brasileira com a cara do Corinthians

A espera acabou! Tite finalmente irá comandar a seleção brasileira oficialmente. Após a espera de dois meses, o técnico canarinho estreia logo mais contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Nesta quinta-feira (1º), a seleção enfrenta no estádio olímpico Atahualpa, em Quito (Equador), a seleção local, às 18h (horário de Brasília).

A “nova seleção”, tem a cara do Corinthians, time que era comandado por Tite. A formação da comissão técnica, alguns jogadores relacionados, sistema de jogo, e outras características lembram o time paulista. Porém, o treinador já havia avisado que teria por perto pessoas de confiança, dentro e fora de campo.

Tite colocará em campo mais tarde, conceitos aperfeiçoados nas suas passagens pelo Timão. Com linha de quatro defensores fixa, com a base na triangulações, além de um jogo de transições rápidas.

Mesmo vivendo uma situação delicada, até o momento fora da Copa de 2018, a seleção tem apenas nove pontos em seis jogos, já o Equador, nunca perdeu para o Brasil nas Eliminatórias jogando em casa.

FICHA TÉCNICA

EQUADOR: Alexander Domínguez; Paredes, Gabriel Achilier, Arturo Mina e Walter Ayoví; Christian Noboa, Jefferson Orejuela, Renato Ibarra e Jefferson Montero; Miller Bolaños e Felipe Caicedo. Técnico: Gustavo Quinteros

BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, William e Neymar; Gabriel Jesus. Técnico: Tite

HORA: 18h (horário de Brasília)

LOCAL: Estádio Olímpico Atahualpa (em Quito, Equador)

ÁRBITRO: Enrique Cáceres Villafañe (Paraguai)

ASSISTENTES: Eduardo Cardoso Escobar e Milciades Saldivar Franco (ambos do Paraguai)

(Com informações do UOL)

