Seleção Brasileira SUB-20 treina no CT do Corinthians.

A Seleção Brasileira Sub-20 treinou nesta terça-feira, pela primeira vez, no CT Joaquim Grava. O campo 1 do centro de treinamentos corinthiano já havia sido preparado nessa segunda-feira para receber a comissão técnica e os jovens convocados à seleção. O grupo do técnico Carlos Amadeu ficará concentrado no CT até a próxima segunda (14), quando disputará um jogo-treino contra o Corinthians.

“Fizemos algumas manobras defensivas, em blocos alto, médio e baixo, ensinando e recordando para alguns atletas a importância da compactação quando a bola está pressionada. Também treinamos ações defensivas desde a primeira parte do campo. Temos um grupo de 45 atletas que estamos monitorando e nesta convocação conseguimos trazer jogadores que não estiveram na última, como são os casos de Junior Brumado e do Brenner”, explicou o treinador, que prepara a equipe para a disputa do Sul-Americano da categoria em 2019.

A atividade desta terça-feira contou com 13 dos 23 jogadores convocados: os goleiros Hugo Nogueira (Flamengo), Gabriel Brazão (Cruzeiro) e Vinícius (Criciúma); os laterais Emerson (Atlético Mineiro), Vitinho (Cruzeiro); os zagueiros Lucas Halter (Atlético Paranaense) e Matheus Stockl (Atlético Mineiro); os meio campistas Igor (São Paulo), Luan Pereira (Avaí) e Victor Bobsin (Grêmio), e os atacantes Brenner (São Paulo), Matheus Tetê (Grêmio) e Junior Brumado (Bahia).

O grupo ainda contará com mais jogadores de São Paulo e Palmeiras, que fazem uma das semifinais da Copa do Brasil Sub-20 nesta terça-feira, e Johnny Lucas, do Paraná, além do representante corinthiano, Carlos Augusto, lateral-esquerdo. O Timãozinho disputa o jogo de ida da outra semifinal da competição nesta quarta-feira, contra o Botafogo.

