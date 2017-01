Seleção para cursos técnicos tem mais de 20 mil inscritos

Ao todo, entre processo seletivo e matrículas, são 5.240 vagas de ingresso para cursos técnicos na rede estadual de ensino.

O processo seletivo para cursos técnicos ofertados pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vem registrando uma grande procura tanto na região metropolitana de Belém como nos municípios do interior do estado. Do dia 9 deste mês até a manhã desta terça-feira (24) já haviam sido inscritos 20.611 candidatos às 3.240 vagas ofertadas para 131 cursos em doze municípios paraenses. Entre os cursos mais procurados estão Enfermagem, com 45,3 candidatos por vaga, e Técnico em Segurança do Trabalho, com média de 44,2 candidatos/vaga.

Além do processo seletivo, são ofertadas mais duas mil vagas em matrículas para duas modalidades de ensino em 11 municípios. Dessas, mil já foram preenchidas. Ao todo, entre processo seletivo e matrículas, são 5.240 vagas de ingresso para cursos técnicos na rede estadual de ensino. O prazo para inscrição ao processo seletivo terminará neste domingo (29) e as matrículas para os cursos ofertados fora da Região Metropolitana de Belém serão encerradas no dia 23 de fevereiro.

Os interessados podem se inscrever por meio do Portal da Secretaria de Estado de Educação (www.seduc.pa.gov.br) e no hotsite da EETEPA (www.seduc.pa.gov.br/site/eetepa). O processo seletivo é válido para ingresso nos cursos técnicos das modalidades Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, Ensino Médio Integrado à Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e Subsequente em 12 municípios.

Das 2.640 vagas ofertadas na modalidade Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (66 cursos técnicos), 880 são destinadas a 22 cursos em processo seletivo para Belém, e mais 1.760 em forma de matrícula para 44 cursos em outros 11 municípios do Pará.

Para o Proeja foram disponibilizadas 680 vagas, envolvendo 17 cursos técnicos e abrangendo 440 vagas em processo seletivo para 11 cursos em Belém, e mais 240 vagas de seis cursos em forma de matrícula para outros municípios do Estado. A modalidade Subsequente conta com a oferta de 1.920 vagas para 48 cursos técnicos, mediante processo seletivo.

A modalidade de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional é ofertada de forma articulada com disciplinas de base comum e disciplinas técnicas, no mesmo turno. Pode fazer esse curso o estudante que já concluiu o Ensino Fundamental, com idade abaixo de 17 anos e 11 meses. Os cursos nessa modalidade têm duração de quatro anos e são executados em oito fases. São realizadas duas fases por ano, incluindo o estágio curricular obrigatório.

Na Modalidade Proeja, são ofertadas de forma articulada as disciplinas de base comum e as disciplinas técnicas, no mesmo turno. Podem cursar alunos que já concluíram o Ensino Fundamental, com idade mínima de 18 anos. Os cursos técnicos nessa modalidade têm duração de três anos e são executados em seis fases (duas por ano, incluindo o estágio curricular).

Os estudantes que concluíram o Ensino Médio regular e desejam se qualificar em uma área específica para ingressar no mercado formal de trabalho podem cursar o Subsequente. Essa modalidade visa a formação técnica, qualificando jovens para o primeiro emprego, assim como adultos na criação de novas oportunidades no mundo do trabalho. Os cursos do Subsequente têm duração de dois anos, e quatro etapas, incluindo estágio curricular aos alunos.

As sete escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepas) em Belém que ofertarão cursos técnicos neste ano são: Professor Anísio Teixeira; Magalhães Barata; Paes de Carvalho; Instituto de Educação do Pará (IEEP); Deodoro de Mendonça; Francisco da Silva Nunes e Francisco das Chagas Ribeiro de Azevedo (Cacau), no Distrito de Icoaraci.

As Escolas Técnicas que ofertarão cursos em outros 11 municípios do Estado são: Centro de Educação Profissional Dom Aristides Piróvano, em Marituba; Juscelino Kubitschek, em Benevides; Centro Integrado de Educação do Baixo Tocantins, em Cametá; EETEPA de Tailândia; EETEPA de Monte Alegre; EETEPA de Oriximiná; Irmã Albertina Leitão, de Santa Izabel; EETEPA de Vigia de Nazaré, EETEPA de Itaituba; EETEPA de Paragominas e a EETEPA de Salvaterra.

Informações pelo telefone (91) 3201-5115.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...