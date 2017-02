Selecionados no Fies têm até hoje para concluir inscrição

Os estudantes pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 1º/2017 têm de hoje (14) até o dia 20 de fevereiro para concluir sua inscrição no SisFies. O resultado e a lista de espera foram divulgados ontem.

Os candidatos em lista de espera também devem concluir sua inscrição no sistema até o dia 3 de março.

Para participar do Fies é necessário ter realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, com pelo menos 450 pontos na média nas provas do Enem e nota acima de zero na redação. Outro pré-requisito é ter renda familiar de no máximo 3 salários mínimos per capita .

Calendário Fies 1º/2017

– 7 a 10/2: Inscrições

– 13/2: Resultado da pré-seleção e lista de espera

– 14/2 a 20/2: Conclusão da inscrição no SisFies para os pré-selecionados

– 14/2 a 3/3: Conclusão da inscrição no SisFies para os participantes da lista de espera

Como funciona

O Fies oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O estudante paga o curso somente após a formatura, com 18 meses de carência e com prazo de até três vezes o tempo do curso para quitar o financiamento.

Ao longo dos anos letivos (e dos 18 meses), o estudante deve pagar, de três em três meses, os juros do financiamento, que não ultrapassam o valor de R$ 150.

Mudanças

Em entrevista coletiva na tarde de ontem (6), o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que o Fies terá um novo teto de financiamento para os novos contratos. O programa financiará, no máximo, até R$ 5 mil por mensalidade, não ultrapassando R$ 30 mil por semestre letivo.

O novo teto não afeta os contratos já vigentes, sendo aplicável somente aos novos contratantes. Segundo o ministro, até esta nova medida o máximo valor financiável era de R$ 7 mil por mensalidade, com no máximo R$ 42 mil a cada semestre.

