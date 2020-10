Seletivo especial: Uepa e IFPA ofertam 340 vagas do nível superior em sete municípios do Pará

São 100 vagas para a Uepa e 240 para o IFPA, por meio do programa Forma Pará; confira como se inscrever (Foto:Divulgação /Agência Belém)

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) lançaram os editais para o Processo Seletivo Especial. As 340 vagas são ofertadas por meio do programa Forma Pará. As inscrições podem ser realizadas no site de concursos da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Na Uepa, são 100 vagas no curso de Tecnólogo em Gastronomia, sendo 50 para o município de Belém (Icoaraci) e as demais para Salinópolis. As inscrições seguem até 29 de outubro.

Já no IFPA, as 240 vagas estão distribuídas entre os municípios de Marituba (História), Muaná (Licenciatura em Física), Cachoeira do Piriá (Bacharelado em Agronomia), Dom Eliseu (Tecnológico em Rede de Computadores) e Novo Repartimento (Licenciatura em Ciências Biológicas). As inscrições seguem até 5 de novembro e os pedidos de isenção da taxa de inscrição, de R$ 80,00, serão aceitos até o próximo dia 12.

As provas para os dois processos seletivos estão previstas para 13 de dezembro deste ano, mas as datas podem ser revistas se as medidas de segurança contra a pandemia exigirem.

Para participar, o candidato deve ter o ensino médio completo ou equivalente. Aqueles que estão cursando o último ano do ensino médio ou cursaram pelo menos um ano dessa etapa escolar no município onde o curso é ofertado terão bônus de 10% sobre a nota da prova.

Por:João Thiago Dias / com informações da Fadesp

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...