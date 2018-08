SELO UNICEF AMAZÔNIA – Novo ciclo de capacitação do Selo UNICEF começa em agosto

Água, saneamento, nutrição, a participação de adolescentes e plataforma digital do Selo UNICEF são alguns dos assuntos abordados durante o 2º ciclo de capacitação.

Belém, 01 de agosto de 2018 – O UNICEF, em parceria com o Instituto Peabiru e o Governo do Pará, promove o 2º Encontro de Capacitação, entre os dias 02 e 03 de agosto, em Belém (PA), para os municípios que ficam no nordeste paraense e na Ilha do Marajó. No Pará, 115 municípios aderiram ao Selo UNICEF em 2017 e estão realizando várias atividades voltadas para promoção, garantia e realização dos direitos de crianças e adolescentes desde então.

A formação é voltada ao (à) articulador (a) municipal do Selo, ao (à) mobilizador (a) de adolescente do Selo UNICEF e ao (à) adolescente componente do JUVA/NUCA. Entre os assuntos abordados estão “Água e Saneamento – produzindo impactos reais e positivos na vida de Crianças e Adolescentes”, nutrição, mobilização dos adolescentes, vacinação e Plataforma Crescendo Juntos.

A promoção do protagonismo dos adolescentes será o grande destaque nesta próxima capacitação, onde meninos e meninas vão poder conhecer as propostas metodológicas especificas para eles, fazendo sugestões sobre como o trabalho pode ser conduzido com o público juvenil nos municípios.

Etapas cumpridas – As atividades do Selo UNICEF iniciaram com o 1º Encontro de Capacitação, realizado entre os meses de novembro de 2017 e abril de 2018. Após a preparação, os municípios assumiram o desafio de promover o 1º Fórum Comunitário, momento de escuta qualificada da população que, junto com o diagnóstico da situação da infância e adolescência, o município prepara o Plano de Ação.

Ainda como parte das atividades do Selo, os municípios devem criar a Comissão Intersetorial, encarregada de liderar todas as ações, em diálogo com o Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes (CMDCA), articulado com o mobilizador de adolescente e criar o Núcleo de Cidadania do Adolescente. Este Núcleo visa engajar adolescentes do município para discussão de seus direitos e apoiar, entre outros, a mobilização da Campanha Fora da Escola Não Pode!, ação que deve ser desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação em articulação com Assistência Social e Saúde.

Selo UNICEF – O projeto Selo UNICEF é realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em conjunto com os nove Governos Estaduais da Amazônia e o Instituto Peabiru, e por meio de parceria estratégica com Cemar, Celtins, Energisa, Neve, Amil e RGE. A certificação internacional reconhece avanços reais e positivos para a vida de crianças e adolescentes. Receber o Selo significa que os municípios realizaram esforços, por meio de políticas públicas, para promover, proteger e realizar direitos de meninos e meninas.

2º Encontro de Capacitação do Selo UNICEF em Belém (PA)

Data e Horário:

02/08 – Das 14h às 18h

03/08 – Das 8h às 18h

Local: IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Endereço: Av. Alcindo Cacela, 1962 – Entre Magalhães Barata e Gentil Bittencourt – ao lado do Museu Paraense Emílio Goeldi

