Sem abastecimento, gasolina chega a ser vendida por R$ 8,99 no Recife

Protesto nacional dos caminhoneiros ocorre há três dias.

O litro da gasolina chegou a ser vendido a R$ 8,99 na tarde desta quarta-feira (22) em um posto localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. O abastecimento dos postos de combustíveis está sendo afetado devido ao protesto dos caminhoneiros contra o aumento do valor do diesel.

A mobilização nacional ocorre há três dias. Na capital e no Grande Recife, alguns postos fecharam pela falta de combustíveis para revenda. Nesta tarde, motoristas tiveram que enfrentar filas que chegaram ocupar ruas e avenidas, o que atrapalhou o trânsito.

Em nota, o Procon-PE disse que ouviu denúncias de que postos de combustíveis estavam vendendo a gasolina por R$ 9 o litro. De acordo com o G1, equipes do órgão foram enviadas aos locais para verificar os valores e três postos na capital foram autuados. Dois deles localizados no bairro de Santo Amaro, que vendiam o combustível por R$ 5,59 e R$ 4,99; e o terceiro estabelecimento, em Boa Viagem, estava com o preço de R$ 4,89.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...