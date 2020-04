Sem agua nas torneiras- Prefeitura cobra e concessionária apresenta medidas para garantir o fornecimento de água imediato em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o coordenador de Operações da Águas de Novo Progresso”, um cano submerso no local onde a empresa faz captação de agua no rio jamanxim estourou, uma balsa esta no local para auxiliar os trabalhos e a empresa espera ainda hoje normalizar o abastecimento.

Em oficio protocolado na manhã desta sexta-feira (17), o prefeito Macarrão (PL), exigiu que a concessionária Águas de Novo Progresso apresente medidas para garantir o fornecimento de água no município, entre outras ações. “A população precisa saber quais as providências que a concessionária adotará a curtíssimo prazo. Além dos dados que a empresa vai apresentar, o importante é falarmos sobre o que o aconteceu e o que vai ser feito. A população progressense, o Executivo e o Legislativo exigem essas respostas”, disse Macarrão.

