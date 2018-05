Sem anuidade, cartão de crédito digital conquista o Brasil

Além de ser gratuito, cartão pode ser solicitado pela internet, sem burocracia.

O cartão de crédito digital chegou ao Brasil em 2015, com o lançamento do Nubank, desde então, diversas empresa começaram a oferecer produtos semelhantes, como Agibank, Credicard Zero e Pag. Afinal, qual é a diferença do cartão digital em relação aos cartões tradicionais?

Sem anuidade e taxas de manutenção, os cartões digitais atraem o público jovem, que faz tudo pelo smartphone.

A solicitação também é um diferencial, pois é feita online, de forma prática, sem a necessidade de ir a uma agência bancária ou enviar documentos físicos.

No entanto, os cartões de crédito digitais se parecem com os cartões tradicionais. E a forma de utilização também é a mesma.

O TechTudo cita um engano comum: confundir cartão de crédito digital com com cartão de crédito virtual. O digital é um cartão como o do seu banco, físico.

Já o virtual é um recurso para fazer compras pela internet de forma mais segura, pois possui um número diferente do cartão físico, assim como data de validade e código de segurança. Como ele existe virtualmente, é gerado imediatamente pelo aplicativo e pode ser apagado também a qualquer momento.

