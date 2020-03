Sem casos de coronavírus, Hospital de Novo Progresso suspende visitas a pacientes

Mesmo sem casos suspeitos do coronavírus em Novo Progresso, a Secretaria Municípal de Saúde fez uma reunião nesta quarta-feira (18) para planejar o atendimento e visitas aos pacientes no hospital público.(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso)

As vistas aos pacientes esta suspensa, serão apenas permitidas as trocas de acompanhante duas vezes ao dia às 07h00mn e as 19h00mn ,diz a nota. A medida segunda nota é preventiva para evitar contaminação.

A população pode adotar cuidados básicos para evitar o contágio, como lavar as mãos, evitar compartilhamento de itens pessoais como talheres e evitar passar as mãos em olhos, boca e nariz.

“Se a população começa a ter esses hábitos, se por acaso acontecer uma epidemia na nossa região, isso vai dificultar a transmissão do vírus”, disse o médico.

Em caso de suspeita, com o aparecimento de sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar, deve procurar unidade de saúde do município para um primeiro atendimento.

