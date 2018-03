Sem coleta, lixo acumula nas ruas e bairros de Novo Progresso

Lixo espalhado pela calçada no Centro de Novo Progresso (Foto Jornal Folha do Progresso)

População reclama que situação causa mau cheiro , a causa da falta de coleta devido as chuvas ter acabado com a estrada do lixão.

Moradores que passaram pelas ruas de Novo Progresso, nos últimos três dias, tiveram que desviar das montanhas e sacos de lixo acumulados e espalhados pelas vias. A cidade está sem coleta em alguns bairros desde a última semana.

Segundo apurado pelo Jornal Folha do Progresso , empresa responsável pela limpeza pública e coleta de lixo no município, suspendeu os serviços por falta de acesso ao lixão,os caminhões não conseguem chegar até o local para descarregar o lixo.

A Prefeitura Municipal através do secretario de obras, divulgou que esta fazendo sérvios de recuperação da estrada o mau tempo este prejudicando os trabalhos, que devem ser conclusos ainda esta semana.

A Prefeitura trabalha para deixar o trajeto em boas condições, a possibilidade de a coleta ser normalizada ainda esta semana, divulgou.

Por Jornal Folha do Progresso

