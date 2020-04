Sem data de retorno -Suspensão das aulas presenciais são mantidas em Novo Progresso

Anúncio do prefeito foi feito nesta sexta-feira (30).(Foto:Ilustrativa)

Suspensão vale para escolas municipais , Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado e Centros de Educação Infantil.

O prefeito Macarrão (PL) decidiu prorrogar a suspensão das aulas presenciais ,uma portaria regulamentando a decisão será publicada. A medida por conta da pandemia de coronavírus. Desde então, as aulas presenciais estavam marcadas para retornar no inicio do mês de maio. O anúncio do prefeito foi dado na manha desta sexta-feira (30) em comunicado oficial da Secretaria de educação.

A medida é restrita à rede municipal de ensino. A volta do ano letivo nas escolas particulares e estaduais ainda precisa ser autorizada pelo governo estadual. Até esta sexta-feira dia 30 de Abril, não havia data definida.

Atualmente, as crianças e estudantes que estão em casa cumprindo o isolamento, algumas escolas adotaram medidas como tarefa didática e a escola João Carlos Batista esta mantendo os alunos em aprendizado via whatsApp.

Leia a nota;

