Sem energia há dias, moradores do ramal Paraíso interditam rodovia Everaldo Martins

Moradores pedem a presença de representantes da concessionária de energia. Rodovia liga Santarém à vila balneária de Alter do Chão.

Moradores do ramal Paraíso na região do Eixo Forte em Santarém, no oeste do Pará, interditaram a rodovia Everaldo Martins na manhã desta segunda-feira (7) para protestar sobre a falta de energia no local. Os manifestantes exigem a presença de representantes da concessionaria de energia.

De acordo com informações de populares, a manifestação iniciou no domingo (6) quando os moradores interditaram parte da rodovia, já nesta segunda a interdição foi total.

A Polícia Militar esteve no local para garantir a segurança tanto dos manifestantes, quanto das pessoas que tentavam passar pelo local. Os militares tentaram negociar com os moradores, para liberar a rodovia, mas o pedido não foi atendido.

Em nota, a Celpa informou que a área em questão possui ligações clandestinas, já que lá não havia rede de distribuição, e que a empresa ficou impossibilitada de executar obras de regularização no local enquanto não emitida a licença ambiental, que foi solicitada pela concessionária há 30 dias e só foi liberada nesta segunda-feira.

Ainda de acordo com a nota, o início da obra será ainda este ano e deve contemplar 6km de rede elétrica para atender a localidade. A Celpa fará uma medida paliativa para que a energia seja restabelecida antes dos trabalhos iniciarem.

